Режим ЧС ввели в Тындинском районе Приамурья из-за угрозы подтопления ж/д полотна

Фото: принтскрин видео, Амурский центр ГЗ и ПБ

Администрация Тындинского муниципального округа вводит режим ЧС из-за угрозы подтопления одного из участков железной дороги, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Затор льда заставил реку Нюкже выйти из поймы, образовался масштабный ледоход. На место направлена группа спасателей-взрывников. Речь идет об участке ж/д полотна на 2061 километре. Два пассажирских поезда, которые ходят по маршруту Тында – Кисловодск и Тында – Юктали продолжат действовать. Однако при размывке полотна без сообщения останутся Юктали и Олекма, в которых проживают почти две тысячи жителей.

Наблюдательные посты выставлены на 2050-м и 2070-м километрах железной дороги для наблюдения за гидрологической ситуацией. Напомним, ранее из-за сложных погодных условий пострадали автомобильные дороги Тынды, в районы подтоплений направляли спасателей.

ОБНОВЛЕНИЕ.

Подтопление из-за реки Нюкжа не случилось в Тындинском районе

Группа спасателей, которая прибыла для устранения затора на реке Нюкжа, возвращается в пункт постоянной дислокации. Специалисты считают, что угрозы подтопления нет. Уровень реки в итоге спал.

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