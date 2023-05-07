Пять человек, включая четверых детей, пострадали в ДТП с трактором в Приамурье

Место ДТП. Фото: Telegram-канал УГИБДД РФ по Амурской области

В ДТП трактором в Амурской области пострадали пять человек, среди них четыре ребенка, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Все произошло накануне, 6 мая, в 22 часа по местному времени. На 38 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» в Белогорском округе Toyota Corolla Fielder врезался в трактор CASE. К счастью, дети были пристегнуты в соответствии с правилами дорожного движения. Погибших нет.

– Предварительной причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции до впереди движущегося транспортного средства, – уточнили в ведомстве.

Ранее «Комсомолка» публиковала правила перевозки детей в автомобиле с комментариями экспертов. Подробнее – в нашем путеводителе.

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