В Белогорске два подростка получили травмы из-за столкновения двух «Тойот»

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Красноармейская. Фото: telegram-канал @dpskontrol_28rus.

Серьезная авария произошла минувшим днем в Белогорске. Как рассказали очевидцы ДТП в социальных сетях, произошло все на перекрестке улиц Ленина и Красноармейская. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Детали аварии раскрыли в пресс-службе ГИБДД по Амурской области. По словам представителей ведомства, в районе дома на Ленина, 66, врезались друг в друга два автомобиля Toyota Corolla и Toyota Crown. Что именно стало причиной столкновения, не уточняется, однако из-за ДТП пострадали два подростка 14 и 16 лет.

Напомним, что ранее в Белогорском округе произошла другая серьезная авария, из-за которой травмы получили пять человек. На 38 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» Toyota Corolla Fielder врезался в трактор CASE. Стоит отметить, что дети были пристегнуты в соответствии с ПДД.

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