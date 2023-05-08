На двух участках улиц в Благовещенске на месяц ограничат движение для автомобилей

Ограничения будут действовать с 10 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Благовещенске на месят ограничат движение для автомобилей на участках улиц Шевченко и Северная, рассказали в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как поделились в мэрии, ограничения будут действовать с 10 мая по июнь. Связаны они с устройство сете к новостройке.

На Шевченко между Северной и Октябрьской перекроют ½ проезжей части, ограничения продлятся до 25 июня. До 10 числа запретят проезд на участке Северной между Шевченко и Пионерской.

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выстраивать свой маршрут. На движение общественного транспорта ограничения никак не повлияют.

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