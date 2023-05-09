В Амурской области вдове ветерана Великой Отечественной войны помогут с покупкой жилья

Новые квартиры ветераны Великой Отечественной войны получают ежегодно по Указу Президента Российской Федерации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области вдове ветерана Великой Отечественной войны помогут купить жилье. На это ко Дню Победы в Приамурье направили шесть миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Женщина пожилого возраста стояла в очереди на обеспечение жилья. На деньги, которые ей выделят из федерального бюджета, она сможет приобрести себе квартиру или дом. В 2022 году благодаря данной господдержке другая вдова участника Великой Отечественной войны смогла улучшить жилищные условия.

Напомним, новые квартиры ветераны получают ежегодно по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. За весь период его действия в Амурской области улучшили жилищные условия 2224 человека. На это направили более 2,7 миллиарда рублей, выделенных из федерального бюджета.

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