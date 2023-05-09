В Благовещенске парад кораблей береговой охраны прошел по Амуру 9 мая

Мероприятие продлилось полчаса. Фото: Правительство Амурской области

В Благовещенске в День победы по Амуру прошел парад кораблей береговой охраны. Среди них участвовали 16 катеров и пять кораблей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Жители и гости столицы Приамурья увидели все типы судов, которые охраняют водную границу Амурской области. Среди них были корабли, катера береговой охраны и судна на воздушной подушке.

Во время торжества экипажи участники парада в форме выстроились на палубах, отдавая честь. Мероприятие продлилось полчаса с 11:00 до 11:30. Все это время за происходящим наблюдал военный вертолет.

Напомним, в столице региона в честь 78-й годовщины Великой Победы по улице Ленина торжественно прошло 42 парадных расчета: войска Благовещенского гарнизона, курсанты ДВОКУ, пограничники, полицейские, сотрудники МЧС, судебные приставы, моряки, школьники, учащиеся в кадетских классах, воспитанники и руководители военно-патриотических клубов, амурские казаки, ветераны боевых действий, учащиеся Амурского кадетского корпуса и юнармейцы. Всего в параде приняло участие более 1700 человек.

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