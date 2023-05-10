С 10 мая китайские теплоходы вышли на маршруты из Хэйхэ в Благовещенск

Первый корабль в столицу Амура отправился в 8:30. Фото: telegram-канал @china_heihe.

Появилось расписание китайских кораблей, которые будут следовать по маршруту из Хэйхэ в Благовещенск. Как рассказал telegram-канал «Китай Хэйхэ», первые рейсы стартовали в столицу Приамурья 10 мая. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

Из Хэйхэ корабли будут следовать по следующему расписанию: 8:30, 11:00, 15:00. Из Благовещенска – в 9:30, 13:30 и 16:30.

Расписание рейсов. Фото: telegram-канал @china_heihe.

Стоит отметить, что возобновлены пассажирские перевозки для китайских туристов. Расписание российских кораблей пока неизвестно, также нет информации об открытии безвизовых перевозок.

Напомним, что ранее студентка из Китая, которая учится в Благовещенске, в социальных сетях рассказала о том, сколько времени она тратит на поездку из дома до учебы.

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