Гидравлические испытания оставили Благовещенск без горячей воды

Подачу ГВС прекратили в 8:00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Благовещенске 10 мая стартовали гидравлические испытания. Как рассказали в пресс-службе ДГК рассказали, что на ремонт тепломагистралей направят 280 миллионов рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Первые гидравлические испытания стартовали 10 мая, продолжатся они до 12 числа, температуру горячей воды понизят до 40 градусов. Подачу ГВС прекратили в 8:00.

Сначала энергетики проверят магистральные и распределительные теплосети города на прочность, найдут дефекты. Из-за планового ремонта в Благовещенске поэтапно будут отключать воду.

Первый плановый ремонт пройдет на тепломагистрали №2 Северо-Западного района, стартует он 12 мая и продлится до 19 числа.

До 2031 года специалисты хотят заменить около четырех километров труб, 400 метров – в этом году. Благодаря этому увеличится пропускная способность сетей, а также улучшится гидравлический режим и теплоснабжение.

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