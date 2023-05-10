В Приамурье поздравили единственную участницу Великой Отечественной войны города Свободный

Вера Лешенок. Фото: telegram-канал @Konstantinov_VA.

В День Победы глава Свободного Владимир Константинов поздравил с праздников единственную в городе участницу Великой Отечественной войны. Мэр навестил Веру Лешенок и ее внука Арсения, подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

– Вера Владимировна – с виду хрупкая женщина, но при этом в ней такая безграничная сила характера.

Глава города подарил ветерану букет цветов и праздничный торт в виде звезды.

Торт, который подарил мэр города. Фото: telegram-канал @Konstantinov_VA.

Также Владимир Константинов посетил труженицу тыла – Марию Ильиничну, которой в марте этого года исполнилось 107 лет.

– Моя благодарность этим сильным женщинам и всем нашим ветеранам всегда будет безмерной. Будьте здоровы, Вера Владимировна и Мария Ильинична!

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