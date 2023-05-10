Горящую постройку на улице Шевченко в Благовещенске могли поджечь

Возгорание произошло 9 мая. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области.

В праздничное утро 9 мая специалистам ГУ МЧС по Благовещенску сообщили о пожаре на улице Шевченко. Ликвидировать возгорание с помощью четырех единиц техники отправились 15 человек. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, когда пожарные прибыли к месту возгорания, горели хозяйственные постройки и кровля рядом стоящего гаража. Пламя оперативно потушили, никто не погиб и не пострадал.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску организовали доследственную проверку. Причина пожара пока неизвестна, однако специалисты не исключают того, что это был поджог.

Напомним, что в Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за участившихся случаев лесных и природных возгораний. По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова, в основном причиной пожаров становятся местные жители.

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