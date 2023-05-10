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НовостиОбщество10 мая 2023 3:16

Три новые общественные бани появятся в Приамурье

На каждую из них выделили около 70 миллионов рублей
Павел САХАРОВСКИЙ
Работы планируют начать во второй половине мая этого года.

Работы планируют начать во второй половине мая этого года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех населенных пунктах Амурской области подходят к концу подготовительные работы перед строительством новых общественных бань. По информации пресс-службы местного минстроя, помещения появятся в Екатеринославке, Магдагачах и Ерофее Павловиче. Возведение и капремонт зданий обсудили на совещании под руководством губернатора региона Василия Орлова, подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказал министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков, на постройку каждого объекта выделили около 70 миллионов рублей, строительно-монтажные работы планируют начать во второй половине мая этого года.

– В Екатеринославке подрядчик уже завершил выполнение инженерных изысканий, направил документы на экспертизу, в мае ожидается получение положительного заключения. В Магдагачах завершаются работы по экологическим изысканиям, в Ерофее Павловиче проводятся гидрометеорологические изыскания.

По информации амурского министерства ЖКХ, на ремонт общественных бань выделили 30 миллионов рублей, деньги поровну распределили между Архаринским, Ромненским округами и Тындой. Работы по обновлению в Архаре должны завершиться до 31 июля, в Ромнах – к осени, а в Тынде – до августа. Также запланирована реконструкция в Новобурейском и Шимановске.

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