Три новые общественные бани появятся в Приамурье

Работы планируют начать во второй половине мая этого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех населенных пунктах Амурской области подходят к концу подготовительные работы перед строительством новых общественных бань. По информации пресс-службы местного минстроя, помещения появятся в Екатеринославке, Магдагачах и Ерофее Павловиче. Возведение и капремонт зданий обсудили на совещании под руководством губернатора региона Василия Орлова, подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Как рассказал министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков, на постройку каждого объекта выделили около 70 миллионов рублей, строительно-монтажные работы планируют начать во второй половине мая этого года.

– В Екатеринославке подрядчик уже завершил выполнение инженерных изысканий, направил документы на экспертизу, в мае ожидается получение положительного заключения. В Магдагачах завершаются работы по экологическим изысканиям, в Ерофее Павловиче проводятся гидрометеорологические изыскания.

По информации амурского министерства ЖКХ, на ремонт общественных бань выделили 30 миллионов рублей, деньги поровну распределили между Архаринским, Ромненским округами и Тындой. Работы по обновлению в Архаре должны завершиться до 31 июля, в Ромнах – к осени, а в Тынде – до августа. Также запланирована реконструкция в Новобурейском и Шимановске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.