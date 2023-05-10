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НовостиОбщество10 мая 2023 4:41

Жителям Приамурья массово приходят фейковые электронные повестки

Людей просят быть более бдительными
Павел САХАРОВСКИЙ
Сообщения могут содержать компьютерный вирус.

Сообщения могут содержать компьютерный вирус.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Амурской области предупреждают об опасном сообщении, которое может содержать в себе компьютерные вирус. На электронные почты местных приходят фейковые мобилизационные предписания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Согласно массовой рассылке, которую получают жители области получатель письма должен отправиться в военный комиссариат, чтобы предоставить свои данные и встать на учет. К сообщению прилагается приложение, в котором якобы должен быть оригинал электронной повести, однако антивирусная защита не позволяет открыть файл.

По словам представителей областного военного комиссариата, мобилизационные предписания не отправляются на электронную почту, также в массовой рассылке, которую получают амурчане, не указан адресат. Более того письма приходят от «Главное Управление Военного Комиссариата МО РФ», но такой структуры не существует.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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