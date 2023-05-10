Жителям Приамурья массово приходят фейковые электронные повестки

Сообщения могут содержать компьютерный вирус. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Амурской области предупреждают об опасном сообщении, которое может содержать в себе компьютерные вирус. На электронные почты местных приходят фейковые мобилизационные предписания. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Согласно массовой рассылке, которую получают жители области получатель письма должен отправиться в военный комиссариат, чтобы предоставить свои данные и встать на учет. К сообщению прилагается приложение, в котором якобы должен быть оригинал электронной повести, однако антивирусная защита не позволяет открыть файл.

По словам представителей областного военного комиссариата, мобилизационные предписания не отправляются на электронную почту, также в массовой рассылке, которую получают амурчане, не указан адресат. Более того письма приходят от «Главное Управление Военного Комиссариата МО РФ», но такой структуры не существует.

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