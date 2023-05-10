В Амурской области цена «квадрата» на первичном рынке подорожала почти до 130 тысяч рублей

Увеличилась стоимость и вторичного жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Амурстат проанализировал ситуацию на первичном рынке жилья региона. По данным специалистов, цены увеличились не только в новостройках, но на «вторичке». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Согласное статистике, в первом квартале этого года средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке достигла 128 469 рублей, а на вторичном составила – 117 225 рублей.

Специалисты добавили, что в первом квартале 2023 года цены на жилье по сравнению с предыдущим кварталом на первичном рынке увеличились на 1,1%, а на вторичном – на 4,3%.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.