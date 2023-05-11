В Приамурье для школьников создадут профориентационные туристические маршруты

Приамурье активно включилось в программу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области в школьную программу включат туристические поездки. Это станет возможным благодаря всероссийской программе «Классная страна», сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Развивать школьный познавательный туризм в стране поручил президент Владимир Путин. Приамурье активно включилось в программу. Отметим также, что на создание новых туристических маршрутов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году правительство России выделило четыре миллиарда рублей.

Специалисты определили 21 пилотный регион, который будет участвовать в программе. И Амурская область вошла в их число. Маршруты для ребят распространятся не только на природные заповедники, но еще и на космодром Восточный, плотины ГЭС, компании, производящие продукты питания и горнодобывающие предприятия.

В проектную команду от Амурской области вошли представители министерства экономического развития и внешних связей области, министерства образования и науки, школ и туристического бизнеса.

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