В столице Приамурья и Благрайоне камеры выявили более 130 тысяч нарушителей ПДД

Всего установлено 82 камеры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше 130 тысяч нарушителей поймали камеры в столице Приамурья и Благовещенском районе. Всего установлено 82 средства автоматической фиксации, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Фотовидеокамеры фиксируют следующие нарушения: превышение установленного скоростного режима; выезд в нарушение ПДД на встречную полосу; невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора; нарушение правил остановки и стоянки; нарушение правил применения ремней безопасности; нарушение требований дорожных знаков.

С января по апрель 2023 года к административной ответственности привлекли 130 652 собственника автомобиля. Отметим, что постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения постановления. Реализация этого права возможна в том случае, если жалоба содержит подпись лица, от имени которого она подается.

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