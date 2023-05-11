С двух амурских территорий сняли карантин по бешенству

Карантин на этих участках установили еще в конце февраля. Фото: управление ветеринарии Амурской области.

Карантин по бешенству сняли с двух амурских территорий. Опасное заболевание ранее выявили у собаки недалеко от Свободного и в Великокнязевке Белогорского округа у дикой лисицы. В очагах специалисты сделали все необходимое, чтобы на данных территориях такого не повторилось, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на управление ветеринарии Приамурья.

Карантин на этих участках установили еще в конце февраля. По предварительной версии в районе Свободного собака заразилась при контакте с дикой фауной. В Великокнязевке бешенство обнаружили у дикой лисицы. Хищница зашла на одно из частных подворий села, где ее убила сторожевая собака.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала как защитить себя и своих питомцев от бешенства. Если есть вероятность, что любимца укусило или «обслюнявило» неизвестное подозрительное животное, хозяину нельзя терять ни минуты - необходимо срочно обратиться в государственную ветеринарную службу. Если животное не было привито или с последней прививки прошло 180 и более календарных дней, ветеринарные врачи вакцинируют укушенного.

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