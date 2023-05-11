Туроператор из Зеи обманула больше 30 клиентов на три миллиона рублей

Часть ущерба виновная возместила. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Зее директор туристической фирмы похитила у 37 клиентов три миллиона рублей. 38-летнюю женщину осудили за мошенничество, дело возбудили еще в 2018 году, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Туроператор заключала с людьми договоры на бронирование поездок в Абхазию, Сочи, Таиланд и Вьетнам. Она получала деньги за подбор тура и оформление путевок, но взятые на себя договорные обязательства не исполняла. Финансами распоряжалась по своему усмотрению.

Общий размер ущерба составил 3 045 000 рублей. В ходе расследования уголовного дела часть ущерба виновная возместила. Суд назначил жительнице амурской области наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в офис одной из строительных организаций Благовещенска под видом клиента пришел мужчина. Пока в помещении не было никого из персонала, он украл сейф и покинул здание. В металлическом ящике находилось более 21 миллиона рублей.

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