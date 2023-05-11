В Амурской области за пару дней заасфальтируют дорогу Благовещенск – Бибиково

До 12 мая специалисты устранят неровности на проезжей части, а затем приступят к асфальтированию. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

В Приамурье за два дня заасфальтируют дорогу Благовещенск – Бибиково. Работы по восстановлению покрытия начались 11 мая, для удобства на участке организовали движение по одной полосе, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

На отрезке дороги, где сейчас идет ремонт, нанесли временную разметку розового цвета и обустроили территорию соответствующими дорожными знаками. До 12 мая специалисты устранят неровности на проезжей части, а затем приступят к асфальтированию. Также для привлечения внимания водителей на участке дежурит экипаж службы «Дорожный патруль».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как около 40 жителей Благовещенска высадили в Первомайском парке краснокнижные кустарники. Всего здесь появилось 45 молодых саженцев бересклета и форзиции.

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