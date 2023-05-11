В Благовещенске в колонию отправят отца двух малышей, создавшего финансовую пирамиду

Амурчанин выступал в клубах финансовой грамотности, организовывал некие онлайн-семинары. Фото: принтскрин видео.

Житель Благовещенска создал финансовую пирамиду и заработал за год 18 миллионов рублей. Бизнес-план привлек правоохранительные органы, за мошенничество ему предстоит отбыть наказание 3,5 года в колонии общего режима и возместить ущерб потерпевшим, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Обвиняемый разработал схему, по которой он привлекал желающих подзаработать с помощью инвестиций. Горе-бизнесмен, якобы, намеревался направить все деньги в торговлю на рынок валютными парами (Данное понятие широко используется на рынке Forex для упрощения торгов).

– Товарищ Демидов С.М. выступал в клубах финансовой грамотности, организовывал некие онлайн-семинары. Разными способами привлекал новых «инвесторов». В итоге за год привлек к себе больше 18 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда Амурской области.

Суд вынес приговор: 3,5 лет в колонии общего режима. Смягчающими обстоятельствами стали наличие двух маленьких детей и состояние здоровья. Дети останутся с мамой.

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