В Благовещенске осудили директора управляющей компании за подкуп от осужденной

Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора.

В Благовещенске бывший генеральный директор управляющей компании осужден за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Управляющая компания, которую возглавляет обвиняемый, обслуживает многоквартирные дома и внесена в перечень тех организаций, где могут трудиться граждане, осужденные к отбытию наказания в виде обязательных работ. Это стало поводом для использования служебного положения в личных целях. Так, в начале 2022 года генеральный директор вместо того, чтобы отправить женщину на обязательные работы, обменял рабочие часы на материальные ценности – строительный инструмент. В табель учета он, естественно, внес заведомо ложные сведения об отработке, а женщине фактически удалось избежать наказания, наложенного судом.

Собранные против теперь уже экс-директора доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, иного имущества, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены за незаконные действия.

– Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей с лишением права заниматься управлением многоквартирными домами на срок два года, – уточнили в областном следкоме.

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