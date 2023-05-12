В Свободном разборки с товарищем закончились убийством женщины

Что стало причиной конфликта – неизвестно. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Свободном мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как считает следствие, вечером 23 февраля 2023 года пьяный мужчина заявился в квартиру дома на Екимова. Амурчанин хотел выяснить отношения с проживающим там гражданином. Последнего дома, кстати, не оказалось, зато дверь открыла его сожительница. Между ней и разъяренным мужчиной произошел конфликт. Когда аргументы кончились, пьяный амурчанин достал из кармана нож и нанес им несколько ударов женщине. Пострадавшая скончалась на месте преступления.

Что стало причиной конфликта – неизвестно. Ранее обвиняемый в умышленном убийстве уже привлекался к уголовной ответственности, когда похитил чужое имущество и имел дело с оборотом наркотиков. В этот раз амурчанин может оказаться за решеткой надолго. Уголовное дело по части 1 статьи 105 с обвинительным заключением уже передано в суд.

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