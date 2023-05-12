В Амурской области подготовили комплекс мер поддержки для участников СВО, которые планируют открыть бизнес

Эта программа – первая часть регионального комплекса мер поддержки участников СВО для запуска и развития бизнеса. Фото: Даниил ОПАРИН

Демобилизованным участникам СВО в Амурской области помогут создать и развить свой бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минэкономразвития. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Центр кредитной поддержки предпринимателей запустил новую программу в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство». Речь идет о льготном кредитовании. Так, до двух миллионов рублей можно будет получить всего лишь под 1% годовых. Такой мерой поддержки могут воспользоваться те, кто уже «уволился» с вооруженных сил, или же близкие родственники участников специальной военной операции – супруги, родители и дети военнослужащих.

Эта программа – первая часть регионального комплекса мер поддержки участников СВО для запуска и развития бизнеса. Он разрабатывается по поручения губернатора Амурской области Василия Орлова. Подробнее об этом рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

– Прежде всего, я бы рекомендовала обратиться в центр «мой бизнес». При обращении будет выделено индивидуальное сопровождение – назначат консультанта, который будет помогать по всем интересующим вопросам. Центром будет разработан план, в соответствии с которым будут оказаны услуги человеку.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.