На 15 зданиях в Благовещенске появится архитектурная подсветка

Проект освещения. Фото: администрация Благовещенска.

В Благовещенске в этом году «засияют» ещё 15 зданий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В ведомстве уточнили, что по 12 объектам уже заключены контракты. Речь о восьми корпусах семи детских садов:

№ 19 (ул. Комсомольская, 10),

№ 28 (ул. Зейская, 176 и ул. Шимановского, 10),

№ 35 (ул. 50 лет Октября, 208),

№ 40 (ул. Свободная, 31),

№ 47 (ул. Октябрьская, 236),

№ 50 (ул. Политехническая, 52),

№ 68 (ул. Василенко, 20/5).

Также в списке три школы: № 2, № 10, № 24 (оба корпуса).

Архитектурной подсветкой в 2023 году также обзаведутся три муниципальные библиотеки – «Солнечная» на Пограничной, «Диалог» на Политехнической и «Дом семьи» на Пионерской.

Сейчас подрядчик монтирует светильники на здании детского сада № 40.

– Всего в течение ближайших двух дней на фасаде установят 32 светильника со стороны улиц Свободной и Чайковского, – рассказал мэру Благовещенска Олегу Имамееву представитель подрядчика ИП «Гамерман Е.В.»

Работу на объектах планируют завершить до конца мая. Три здания – детский сад № 50 и оба корпуса детского сада № 28 – уже готовы, их подсветку включают вместе с уличным освещением.

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