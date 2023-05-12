Пожарные поймали поджигателя сухой травы в Архаринском округе

Из-за сильного ветра огонь начал распространяться на кладбище и населенный пункт. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пожарные во время патрулирования поймали поджигателя. Об этом амурские спасатели сообщили на странице в своем Telegram-канале. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты заметили дым в районе кладбища села Аркадьевка, что в Архаринском округе. Когда пожарные прибыли к месту возгорания, то обнаружили в поле мужчину, который жег траву. Объяснить мотивы своего поступка он не смог.

Из-за сильного ветра огонь начал распространяться на кладбище и населенный пункт, пожарные сразу же приступили к тушению и оперативно ликвидировали возгорание. Пламя успело уничтожить один гектар.

Что же касается поджигателя, его брандмейстеры передали сотрудникам полиции и органам надзорной деятельности. На мужчину составили протокол, и теперь ему придется заплатить штраф в 20 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.