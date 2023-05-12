Губернатор Амурской области подписал постановление об ужесточении торговли алкогольной продукцией

Закон в двух чтениях ранее приняли депутаты областного Законодательного собрания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление, ужесточающее торговлю алкоголем. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Подробнее об этом в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Закон в двух чтениях ранее приняли депутаты областного Законодательного собрания. Новые нормы касаются торговых точек и «баров», которые расположены на первом этаже многоквартирных домов. Теперь помещение, где реализовывают алкоголь, должно быть не менее 60 квадратных метров. Нововведения вступят в силу с 1 июня.

С 1 сентября изменения коснутся и магазинов Благовещенска, которые продают алкоголь. Площадь торгового объекта должна быть не менее 130 квадратных метров.

Но есть и важные уточнения: бизнес, у которого есть лицензия на продажу высокоградусных напитков, сможет продолжать деятельность до окончания срока лицензии. Если она кончается в 2023 году, то есть вариант продлить ее еще на год.

Также теперь реализовывать алкоголь в объектах культурного наследия регионального и федерального значения на территории Благовещенска запретят. Удаленность торговых точек от указанных строений должна быть как минимум 100 метров. Эти ограничения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

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