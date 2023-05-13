Тысячи жителей Благовещенска останутся без горячей воды

В Благовещенске прошли гидравлические испытания. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Благовещенске прошли гидравлические испытания. Целью мероприятия было найти слабые участки на теплосетях и при необходимости провести ремонт. Но в некоторые дома горячая вода так и не вернулась. Адреса выложили в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Если в вашем доме нет горячей воды, значит, там обнаружили дефекты и предстоит ремонт. Полный список адресов:

ТК-10Ц.(тк.439) ул. Амурская – пер. Серышевский, 55, 57, 59, 59/1, 63, Нагорная, 2/2, Ленина, 196/1, 196/2, 192/2, 186, 182, 178, 176, 176/1, 176/2, 180, 184, 231, 235, 237, 279/2, 297/1, 283/3, 279/3,281/1,281,283/1,283,285,297, д/с 55, Батарейная, 26А, 30А.

ТК-4Ц ул. Красноармейская – Батарейная в сторону Красноармейской, ул. Батарейная, 35, 46, пер. Угловой, 11, 8, 8/1, 10.

ТК-6 (ТМ №3) Островского – Чехова, ул. Высокая, 141, Свободная, 135, Ломоносова, 167/1, Островского, 96, 144.

ТК-30АЦ-(тк489) Кузнечная, 32, 34, 25, 27, 32/2, Амурская, 112, Зейская, 135.

УТ-10Ц (ТМ №3) Трудовая – Красноармейская, Горького, 95А, 95, 93, 130, 136/1, 136/2, 118, 116, Трудовая, 44, 44А, 29, 47, Амурская, 141, 145, 37/1, 133, 5, д/с 54, Кузнечная, 50, 58, 68.

ТК-20АЦ (тк531) по ул. Б/Хмельницкого между Горького и Амурской, Б/Хмельницкого, 31, 35, 44, 42.

ТК-29Ц до тк 123 – Трудовая 25, 27, 38, 40, 26, Зейская, 141, 143, 139, Амурская, 114, 120, 132, Шимановского, 25/3.

ТК 17Ц в сторону ул. Ленина (Комсомольская, 11) – Амурская 230, 216, Комсомольская, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 23. Зейская, 253, 245, 239, 265, 265/1, 267, 244, 252, Мухина, 29, 15, 9, 3, 1, 7, 5, 5/1, 3/1, Релочный, 1, 3, 5, 9, 4, 10, 15, 22, Ленина, 189, 191, 193, 146, 154, 152, 150, 154/2, 148, 148/3, 144.

24СЗ (тк549) – Литейная, 5, Рабочая, 22, Конная, 20, 22, 27, Чайковского, 140, 145, 135, 114, 112, 110, 144, Высокая, 31, 37, 42, Свободная, 31, 32, 33, Политехническая, 103, 109, 128, 124, Ломоносова, 68, Чехова 50, 52, 78.

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