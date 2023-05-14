В Благовещенске на улице Горького зацветет трехметровая корзина с бегониями

Корзина с цветами. Фото: администрация Благовещенска

В столице Приамурья установили трехметровую корзину, которую в скором времени украсят бегониями. Декоративный цветник создали флористы салона на Горького, 152, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Внутри внушительной конструкции металлический каркас, оплетенный лозой. Когда-то его плели всем коллективом даже в выходные. Идея, кстати, ожила благодаря фестивалю цветов «Город в цвете». Специалисты предварительно подготовили лозу, вымочили и сняли кору. Арт-объект радует жителей Благовещенска почти год, ему нипочем холода и дожди.

Корзину все же обновят, подкрасят, где-то скорректируют. В начале июня в ней высадят бегонии, а ручку украсят вьюнком. Местные очень рады, что в городе появилась такая достопримечательность, которая радует глаз и вызывает улыбку.

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