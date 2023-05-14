В Благовещенске без вести пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи

Мужчину до сих пор не нашли. Фото: Евгения ГУСЕВА

В микрорайоне Благовещенска пропал 12 мая пенсионер, недавно переживший инсульт. Анатолию Пономаренко 67 лет, он ушел из дома 12 мая в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Когда амурчанина видели в последний раз, он был одет в черный пуховик, темные штаны и черные полусапоги. Внешние черты: рост 170 сантиметров, светлые волосы.

Поисково-спасательный отряд «Амур» отмечает, что пенсионер нуждается в срочной медицинской помощи. Тех, кто может сообщить какую-либо информацию о местоположении Анатолия Анатольевича, просят связаться с поисковиками по номеру 8914-040-21- 23 либо обратиться в полицию.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Зейском районе Амурской области в лес за ягодами отправился 65-летний мужчина. Он поехал на своей машине, взяв с собой продуктов на двое суток. Однако обратно домой так и не вернулся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Амурской области приехал к родственникам во Владивосток и бесследно пропал

О его местонахождении ничего неизвестно (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.