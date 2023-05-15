Жители Амурской области могут оплатить своим детям обучение в вузах с помощью маткапитала

В 2023 году размер материнского капитала составляет 586 946,72 рублей на первого ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амурчане могут оплатить высшее образование детей средствами материнского капитала. На эту меру поддержки фонд региона перечислил почти 12 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В первом квартале 2023 года одобрили 268 заявлений на распоряжение средствами маткапитала на оплату образования детей. Направить средства можно как на учебу, так и проживание и коммунальные услуги в общежитии в период обучения.

Подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда, а также лично в клиентской службе СФР или в МФЦ. После одобрения Социальный фонд перечисляет средства в течение пяти рабочих дней.

В 2023 году размер материнского капитала составляет 586 946,72 рублей на первого ребенка, а при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличится на 188 681,53 рублей. Для семей, у которых первый ребенок был рожден до 2020 года и в 2023 году родится второй ребенок, сумма сразу составит 775 628,25 рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как ученику 25-ой школы, позвонили из Москвы и сообщили, что он стал участником известной программы «Умники и умницы». Парень долго добивался этого, с ноября прошлого года посылал письма с ответами на вопросы ведущего программы Юрия Вяземского. Саму же передачу он смотрел с детства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.