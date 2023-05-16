Таскала по крыльцу за волосы: в столице Приамурья по неизвестной причине избили девушку

Полиция проводит проверку. Фото: принтскрин видео.

Драка юных жительниц Благовещенска попала на камеру видеонаблюдения, а затем быстро распространилась по социальным сетям. Как рассказали местные, произошло все на крыльце в доме на Василенко, 3/4. Полиция города проводит проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

На кадрах ролика две девушки стоят у подъезда, в какой-то момент дверь открывается и выходит третья участница конфликта, на которую тут же нападают. Ее резко хватают за волосы, бьют ногой по лицу, руками по спине и другим участкам тела. Видно, что пострадавшая пытается отбиться от обидчицы, пинает ее, но все тщетно.

На помощь приходит еще одна девушка и пытается остановить зачинщицу конфликта. Это помогает, но ненадолго: жительницы вновь схлестываются в драке и крепко держат друг друга за волосы. И все же в какой-то момент конфликт удается уладить, успокоив зачинщицу.

Что стало причиной ссоры между девушками, остается загадкой. В происходящем теперь предстоит разобраться полиции города, которая организовала проверку.

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