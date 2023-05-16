Из-за ремонта в Тынде на год закроют пешеходный мост на ж/д вокзале

Работы планируют завершить в июне следующего года. Фото: пресс-служба ДВЖД

В Тынде готовятся к реконструкции пешеходного моста на вокзале, который эксплуатируется с 1980 года. Его используют для выхода на островную пассажирскую платформу и перехода через ж/п пути станции. На время работ сооружение закроют, рассказали в пресс-службе ДВЖД. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе ведомства, модернизацию планируют начать в июле этого года после того как будет разработан проект. В будущем у моста появятся вертикальны подъемники, кнопки вызова сотрудников вокзала, тактильная навигация и другие нововведения, которыми смогут пользоваться маломобильные жители.

Во время реконструкции сооружение временно закроют. Работы планируют завершить в июне следующего года к 50-летию БАМа. Выйти на пассажирскую платформу можно будет по наземному переходу с южной стороны вокзала, а пересекать пути станции лучше по автомобильному мосту.

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