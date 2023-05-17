Маленького мальчика нашли на окраине Благовещенска на трассе

На данный момент мама мальчика уже нашлась. Фото: telegram-канал ДПС контроль Благовещенск ( @dpskontrol_28rus ) Сканер портамур.

Вечером вторника, 16 мая, в отдел полиции обратилась жительница Благовещенска. Женщина привела с собой мальчика. Оказалось, что она обнаружила его возле дороги на окраине города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

На вид ребенку 5-6 лет. Внимание к себе он привлек тем, что был на дороге абсолютно один. Рассказать, где его родители, мальчик, судя по всему, не смог. Все это происходило около 19 часов вечера.

Когда неравнодушная автомобилистка доставила ребенка к правоохранительным органам, сотрудники полиции обратились за помощью в распространении ориентировки к волонтерам поискового отряда. По предварительной информации, вскоре отозвалась и мама «потеряшки».

Теперь заниматься случившимся будет полиция Благовещенска. Редакция «КП» продолжит следить за развитием событий.

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