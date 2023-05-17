Липовая брокерская компания «развела» амурчанку на 1,3 миллиона рублей

После того, как деньги не удалось вывести, сотрудник конторы пропал. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Благовещенска после общения с неизвестными лишилась более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Все началось с того, что еще в марте 2023 года женщина увидела в интернете заманчивое предложение – получить дополнительный доход. Речь шла об инвестициях в брокерскую компанию. Недолго думая, амурчанка оставила заявку на сайте, название которого она теперь не помнит.

Чуть позже ей позвонил мужчина, назвался представителем организации и рассказал, что для дальнейшей работы необходима регистрация на платформе. После этого, по его же указаниям, женщина внесла первоначальную сумму в размере пяти тысяч рублей. А далее, с марта по 5 мая, амурчанка подобным образом «инвестировала» 1 319 500 рублей. Деньги она переводила частями на указанные счета.

Когда вывести средства с виртуального счета вдруг не получилось, амурчанка поняла, что стала жертвой мошенников. Тем временем представитель компании отвечать на звонки и вовсе перестал.

Следственный отдел МО МВД России «Благовещенский» завел уголовное дело по факту мошенничества, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В полиции еще раз утонили, что при выборе брокерской компании обращать внимание на подозрительные признаки: обещание высоких процентов, отсутствие регистрации, обещание стабильной прибыли новичкам-трейдерам.

– Перед тем, как доверить свой капитал, внимательно изучите не только Интернет-ресурсы, но и официальную информацию о брокере и его регламент. Помните, что инвестирование, предлагаемое на условиях брокерской компании, всегда является высоко рискованным даже при наличии безупречной репутации брокерской компании.

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