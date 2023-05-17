Школе №16 в Благовещенске присвоили имя летчика-космонавта Алексея Леонова

Летчик-космонавт Алексей Леонов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Благовещенской школе присвоили имя первого человека, вышедшего в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

С инициативой присвоить школе имя Алексея Леонова выступили сами педагоги – коллектив вынес вопрос на педсовет. Школа №16 – это образовательное учреждение с инженерным уклоном – здесь работают 22 аэрокосмических класса. Кстати, с 2011 года коллектив школы реализовывает профориентационную программу «Довузовская подготовка школьников по аэрокосмическому направлению». В проекте участвуют профильные и предпрофильные аэрокосмические классы, Центр технического творчества «От моделей ученических к ракетам космическим» и, конечно же, опытные и умелые педагоги.

Здесь есть и свои праздники – «Посвящение в космонавты». Некоторые ребята и вовсе вступают в ряды отряда «Юные гагаринцы». В День космонавтики в школе даже запускают ракеты! Правда пока не настоящие, а всего лишь модели действующих. Очень часто для учеников проводят встречи с ветеранами аэрокосмической отрасли, космонавтами, преподавателями профильных вузов города, области и страны.

Именно поэтому упоминание летчика-космонавта, первого человека, вышедший в открытый космос, дважды героя Советского союза, генерал-майора авиации и лауреата Государственной премии СССР здесь очень уместно.

Директор школы Мария Бессонова рассказала, что удалось связаться с дочерью Алексея Леонова и получить от нее согласие на переименование учебного заведения.

– Мы очень трепетно к этому относимся и гордимся тем, что именно наша школа теперь носит имя этого великого человека, первооткрывателя!

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