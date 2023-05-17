Ложные квитанции о поверке счетчиков получают жители Благовещенска

Липовые квитанции. Фото: ООО «Амурские коммунальные системы».

Горожане массово получают извещения, содержащие информацию о необходимости поверки индивидуальных приборов учета. Как сообщили в пресс-службе ООО «Амурские коммунальные системы», квитанции ложные. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Новые извещения накануне получили жильцы дома по улице Амурская, 349. Обновленные рекламные листовки теперь якобы не привязаны к определенной компании, но зато информируют местных о поверке водоизмерительных приборов учета со ссылкой на предписание, сформированное в Барнауле. Тем временем, в ООО «АКС» уточнили, что проводить метрологические поверки приборов могут только определенные организации в Благовещенске: «Региональный Амурский центр стандартизации и метрологии», «Амурский центр теплотехнических измерений» и компания «СПК».

– Наличие у организации лицензии для проведения подобных работ можно проверить на сайте, – уточнили в ведомстве.

Благовещенцам еще раз напомнили, что «Амурские коммунальные системы» не занимаются продажей, установкой, заменой и поверкой индивидуальных приборов учета. Организация может только проводить контрольные снятия показаний и опломбировку индивидуальных приборов учета. Первичная опломбировка проводится бесплатно.

– Дабы избежать ненужных процедур, не стесняйтесь спрашивать удостоверения личности у работников, которые приходят выполнять работы и снимать контрольные показания с ваших приборов. Специалисты «Амурских коммунальных систем» всегда имеют при себе документ с фотографией.

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