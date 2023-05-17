В Амурской области два медведя погибли в ДТП

Водителей попросили быть бдительнее. Фото: Иван МАКЕЕВ

За неделю на дорогах Амурской области в авариях погибли два медведя. Об этом рассказали в пресс-службе управления по охране животного мира Приамурья. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В ведомстве сообщили, что один из медведей угодил под поезд, второго прямо на дороге сбил большегруз. Все случилось в Тындинском районе и в районе Циолковского. Кроме животных в ДТП никто больше не пострадал.

Специалисты отмечают, что дикие животные часто выходят на проезжую часть. Это результат активной застройки территорий, сельскохозяйственные работы и появление новых дорог. Все это значительно сокращает ареал обитания и вынуждает становиться ближе к людям. А знаки, предупреждающие о возможной встрече с хищниками, стоят далеко не на всех участках дорог, которые прилегают к лесам.

– Водителям важно сохранять бдительность, ведь столкновение с медведем или лосем опасно не только для животного. По данным последних учетов, в регионе живут более 9400 косолапых хищников.

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