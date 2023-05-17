Режим ЧС в лесах сняли в Амурской области

По-прежнему четвертый класс опасности сохраняется в Белогорском, Ромненском, Серышевском и Мазановском районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим ЧС в лесах регионального характера, введенный в связи с пожароопасной обстановкой на территории Приамурья, отменен. Соответствующее постановление от 16 мая подписал губернатор Амурской области Василий Орлов. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По данным Амурских спасателей, за прошедшие сутки на территории области зафиксированы три природных пожара. Один из них, в трех километрах от села Чигири, Благовещенский лесхоз потушил своими силами, площадь возгорания составила 11 гектаров.

– По состоянию на 9 утра 17 мая в регионе действует два лесных пожара – в Свободненском и Магдагачинском районах. Они оба локализованы.

По-прежнему четвертый класс опасности сохраняется в Белогорском, Ромненском, Серышевском и Мазановском районах. Данные составлены на основе метеорологического прогноза. И если режим ЧС снят, то особый противопожарный режим на территории всех муниципалитетов продолжает действовать. Это означает, что запрещены все взаимодействия с огнем: разведение костров, сжигание мусора, сухой травы или порубочных остатков.

– За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей, – еще раз уточнили Амурские спасатели.

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