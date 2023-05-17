Дружба дружбой, а табачок врозь: амурчанин угнал автомобиль товарища

Угнанный автомобиль. Фото: УМВД России по Амурской области.

В Белогорске полицейские установили подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

25-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что со двора дома исчез его личный автомобиль марки ВАЗ. Это случилось 13 мая. Полицейским в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось найти пропавшую машину, а также и подозреваемого в угоне. Им оказался 21-летий друг владельца транспортного средства.

Как установило следствие, амурчанин сначала распивал алкогольные напитки, а потом решил развлечься. В какой-то момент он вспомнил об автомобиле своего друга. Парень достоверно со слов владельца машины знал, что двери у авто не закрываются. Естественно, алкоголь только раззадорил решительного амурчанина, и тот направился к месту стоянки ТС. Молодой человек сель за руль и поехал кататься. Через час машина заглохла – судя по всему, кончилось топливо. Но даже это не омрачило настроение угонщику: он обнаружил в бардачке три тысячи рублей и ушел, прихватив с собой деньги. ВАЗ остался стоять во дворе дома на улице Комсомола.

По факту угона заведено уголовное дело, теперь житель Амурской области может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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