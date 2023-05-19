В Благовещенске продают производственную базу за 157 миллионов рублей

Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Благовещенске продают производственную базу площадью в более чем 26 квадратных метров. Объект расположен на Тенистой, 103, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Согласно информации мэрии, база располагает 8 объектами имущества, оборудована тепловой сетью протяженностью в 144 метра. Начальная цена составляет 157 миллионов рублей. Аукцион проводится на площадке rts-tender.ru.

– Заявки примут до 18 июня, аукцион проведут 23 июня, сообщает комитет по управлению муниципальным имуществом. Телефон для справок: 8 (4162) 223-717, – уточнили в администрации.

Согласно онлайн-картам, по адресу расположено предприятие по электромонтажным работам. Специфику оборудования в сообщении не уточнили.

Напомним, ранее в Приморском крае предприниматель продал огромный оборудованный комплекс для добычи морепродуктов почти за 2 миллиарда рублей.

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