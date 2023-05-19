В Благовещенске модернизируют сквер водников до конца лета

Мэр поручил закончить работы раньше срока. Фото: администрация Благовещенска.

Сквер водников в Благовещенске модернизируют раньше срока. Такое поручение отдал мэр Олег Имамеев. Теперь работы там завершатся уже в конце лета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сквер благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Выиграла конкурс на работы компания «СтройУют». Они разделят сквер на несколько зон. На входе появятся навесы с диванами-качелями, стенд для игры в морской бой. Также появятся места для тихого отдыха и прогулок. На одном из маршрутов сделают капитанский мостик со штурвалом.

Работы должны были завершить 2 октября, но мэр поручил до конца недели разработать подробный график производства работ. Теперь модернизация завершится к концу лета, и у жителей появится новое место для комфортного отдыха.

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