В аэропорту Благовещенска начали бетонировать новую взлетно-посадочную полосу

В международном аэропорту Игнатьево имени Муравьева-Амурского (Благовещенск) строят трехкилометровую взлетно-посадочную полосу, а также возводят сопутствующие элементы инфраструктуры. Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, работники уже начали бетонировать верхний слой полосы, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В настоящее время строители почти завершили бетонирование нижнего слоя и смонтировали арматурные каркасы. В пятницу, 19 мая, они приступили к работам с верхним слоем. Бетонирование продлится все лето.

Одновременно с этим в июле подрядчик начнет укладывать асфальт на обочинах и рулежных дорожках. Основные работы должны закончить до октября текущего года.

После реконструкции эта полоса сможет принимать все типы самолетов, которые есть в мире, заявил в апреле глава подрядной компании.

Отметим, что до конца 2024 года здесь появятся и другие элементы аэродромной инфраструктуры. Так, построят новый и расширят нынешний перрон. Уже сейчас завершено обустройство современного светосигнального, радиотехнического и метеорологического оборудования, установлена периметральная охрана.

На всех работах задействовано около 200 специалистов. Планируется, что вскоре начнется увеличение числа работников.

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