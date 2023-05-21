Им по плечу музыка, дизайн, кулинария и многое другое: в Приамурье работают над социализацией детей с ОВЗ

«Мир без границ», «Открытый мир», «Дети солнца», «Звездочки Надежды» и многие другие — те, кто работает с особенными детьми по зову сердца. Фото: imameev

В столице Приамурья состоялось знакомство с организацией, которая устраивает творческие занятия для детей с особенностями здоровья. Встреча состоялась в рамках подготовки к координационному совету, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Над социализацией этих ребят городские власти и общественники работают третий год. Например, в экоцентре при 12 школе на средства президентского гранта обучают детей с ОВЗ музыке, дизайну, кулинарии, швейному делу и многим другим интересным направлениям. Кстати, вместе с детьми обучаются их обычные сверстники, которым очень интересно проводить время вместе. Это еще больше помогает юным амурчанам влиться в социум и принимать себя такими, какие они есть.

Музыка - отличное хобби. Фото: imameev

«Мир без границ», «Открытый мир», «Дети солнца», «Звездочки Надежды» и многие другие — те, кто работает с особенными детьми по зову сердца. Мэр Олег Имамеев в своем Telegram-канале сердечно поблагодарил все эти организации.

– Будем и дальше вместе с вами трудиться над тем, чтобы создавать равные условия для всех детей, – добавил глава Благовещенска.

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