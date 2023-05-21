Амурская область попала в тройку лидеров по военно-патриотической работе

В столице Приамурья открыли первый Дом Юнармии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приамурье стало третьим в стране по военно-патриотической работе. Специалисты провели анализ деятельности военных комиссаров, центров воспитания и подготовки к службе и региональных отделений ДОСААФ, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Работу по военно-патриотическому воспитанию и организацию призыва на военную службу комиссия Всероссийского конкурса министерства обороны РФ проверила еще в апреле 2023 года.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в Благовещенске и Белогорске работают два военно-патриотических парка «Патриот». Также в столице Приамурья открыли первый Дом Юнармии и запустили центр «Авангард».

Отделений Юнармии увеличилось до 29, а ряды юнармейцев увеличились в 38 раз — с 400 до 16 тысяч человек. В дополнение, в Приамурье действует 61 ВПК, в которых задействованы почти три тысячи человек.

– Высокая оценка комиссии Минобороны доказывает, что мы все делаем правильно. Будем продолжать, – заявил губернатор.

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