В Амурской области глав государственного учреждения приговорили к трем годам колонии

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ. Фото: принтскрин видео.

В Приамурье в преступлении обвинили двух руководителей ФГБУ «Управление Амурмелиоводхоз». Нечестным путем они заработали 8,4 миллиона рублей на строительстве дороги по государственному контракту. Об этом рассказали в пресс-службе Благовещенского городского суда. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По информации пресс-службы ведомства, в 2014 году один из руководителей – Ярёменко А. утвердил проект реконструкции Ракитной осушительной системы в Ивановском районе. После этого между ООО «Амурмелиорация» и ФГБУ был заключен договор в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозназначения России на 2014-2020 годы».

Обвиняемый вместе со вторым фигурантом – главным инженером проекта – начальником отдела ФГБУ Токаревым И. решили похитить федеральные деньги, которые были выделены на реконструкцию. Они планировали скрыть умышленное невыполнение части работ по устройству автодороги в рамках контракта.

– Подрядчик должен был «не досыпать» песка и гравия при строительстве автодороги, а Токарев И. и Ярёменко А., как должностные лица ФГБУ, скрыть этот факт. В итоге по фиктивным документам, сократив свои фактические издержки, ООО должно было получить федеральные деньги по контракту. Что фигуранты дела и сделали.

Ущерб для федерального бюджета составил свыше 8,47 миллионов рублей. Преступление руководителей раскрыли сотрудники УФСБ.

По части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ярёменко А. приговорили к трем годам колонии общего режима, также его лишили звания почетного звания «Заслуженный мелиоратор РФ». Токарева И. проведет в колонии три года и два месяца. Сейчас оба заключены под стражу, а деньги вернули государству.

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