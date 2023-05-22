В Благовещенске водители застукали пару, вступившую в любовную связь прямо на перекрестке

За подобное поведение предусмотрен штраф в размере тысячи рублей либо административный арест на 15 суток. Фото: принтскрин видео.

В Благовещенске на видео попала влюбленная пара, вступившая в интимную связь прямо на улице. Точнее на перекрестке улиц Ленина и Артиллерийской. Судя по тому, что рядом не было прохожих, время было позднее. Влюбленных застали люди на проезжающем мимо авто, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

«Любовь не знает границ!» - так прокомментировали увиденное очевидцы. Стоит отметить, что мужчина заметил любопытных зевак, но с места не сдвинулся. Показал свое недовольство неприличным жестом и все. Его спутницу такой исход событий совершенно устроил, прекращать любовные игрища она не собиралась.

Стоит отметить, что подобное поведение могут квалифицировать как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф в размере тысячи рублей либо административный арест на 15 суток.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.