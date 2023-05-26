Амурские судмедэксперты помогли установить факт убийства

При судебно-медицинском исследовании тела установили насильственный характер смерти погибшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приамурье судмедэкспертиза помогла установить факт убийства 43-летнего жителя Шимановска. В преступлении подозревают его 42-летнег знакомого. Мужчины виделись незадолго до трагедии, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

15 мая следователям поступило сообщение из медучреждения. Речь шла о том, что при судебно-медицинском исследовании тела установили насильственный характер смерти погибшего. Позже правоохранительные органы нагрянули к подозреваемому.

Амурчанин рассказал, что 10 мая они вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки. На почве злоупотребления алкоголем между мужчинами произошла ссора, и он нанес товарищу несколько ударов по голове. Экспертиза показала, что именно из-за этих травм умер потерпевший.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как житель Благовещенска убил знакомого жены за то, что тот не хотел уходить из квартиры.

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