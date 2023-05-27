В Благовещенске во время пожара погибла 14-летняя девушка и пострадал парень

Остатки дома. Фото: Прокуратура Амурской области

Пожар, случившийся рано утром 27 мая, унес жизнь 14-летнего жителя Благовещенска, а 19-летнего парня отправил в больницу с серьезными ожогами ног. Городская прокуратура начала проверку, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Все произошло в 4 часа утра в субботу, 27 мая. Никто не заметил пламя, вспыхнувшее в частном доме на улице Чехова, 111. Лишь только когда огонь подобрался близко к людям, они осознали происходящее. Прибывшие сотрудники МЧС вытащили молодого человека, у которого были обожжены ноги, его увезла бригада скорой помощи.

К сожалению, во время пожара погибла девушка, ей было всего 14 лет.

В итоге пламя уничтожило дом и рядом стоящий гараж. Что стало причиной возгорания, пока неясно, с этим сейчас разбираются специалисты.

– Прокуратурой города Благовещенска организовано проведение проверки по факту произошедшего. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Благовещенска Дмитрий Ханюков.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Никто не заметил, как вспыхнуло пламя. Фото: Соцсети

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