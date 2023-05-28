Строительство нового пассажирского терминала стартовала в аэропорту Благовещенска

Подрядчиком стала компания «РОТЕК». Фото: пресс-служба Международного аэропорта Благовещенска.

В Международном аэропорту в Благовещенске прошла торжественная церемония в честь строительства терминала внутренних и международных авиалиний. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Еще в декабре 2022 года Главгосэкспертиза одобрила строительства нового терминала. Подрядчиком путем конкурса стала компания «РОТЕК». Как поделился гендиректор предприятия Евгений Рубцов, работы планируют завершить через два года и аэропорт кардинально изменит свой облик.

– Символично, что проект строительства нового аэропортового комплекса стартует в год столетия российской гражданской авиации. Он имеет важное значение для развития российско-китайского сотрудничества, – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В новом терминале, площадь которого составит 25 тысяч квадратных метра, появятся четыре телескопических трапа. В рамках проекта также предусмотрена реконструкция привокзальной площади с увеличением количества парковочных мест с нынешних 190 до 600.

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