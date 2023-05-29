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НовостиОбщество29 мая 2023 3:30

Пропавшая по дороге в кафе жительница Благовещенска сама вернулась домой

Все это время волонтеры искали ее вместе с полицией
Ростислав САХАЛИНОВ
Иллюстрация из архива.

Иллюстрация из архива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры поискового объединения «Амур» поделились отличной новостью: пропавшая в пятницу, 26 мая, женщина нашлась, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

36-летняя Оксана Нестерова направилась в кафе, однако внезапно исчезла. Ее телефон оказался не доступен, в заведении о ней тоже никто ничего не слышал. К поискам подключились волонтеры, полиция и просто неравнодушные люди, но в итоге Оксана нашлась сама. Вернулась домой.

В ПСО, как это часто бывает, не раскрыли детали исчезновения. Главное, что с женщиной все хорошо. Она появилась дома в понедельник, 29 мая.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о поисках девочек, которые продолжались целые сутки. Разыскать их удалось к семи утра.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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