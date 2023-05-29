В Приамурье пьяная мать пятерых детей из мести подожгла склад частного предпринимателя

Приговор вынес Мазановский районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приамурье Мазановский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Петровка. Женщину обвиняют в том, что она подожгла зерновой склад индивидуального предпринимателя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Произошло все еще в апреле 2021 года. Выпившая алкоголь женщина решила уничтожить зерновой склад местного индивидуального предпринимателя. Причиной ее негативного отношения стала ссора с мужчиной.

Жительница села засунула носовой платок в щель между деревянными досками и подожгла зажигалкой. Когда пламя разгорелось, женщина поспешила скрыться. В итоге огонь уничтожил 1250 квадратных метров склада, а стоимость ущерба составила 5 335 910 рублей.

В огне сгорело и имущество, которое было внутри помещения: 70 тонн овса, 80 тонн пшеницы, 350 тонн сои, сортировочные машины, автомобильные диски и другие предметы. Общая сумма ущерба составила 34 553 256 рублей.

На заседании суда женщина признала свою вину, но частично. Она объяснила, что не согласна с объемом уничтоженного имущества и размером ущерба, также она не сможет возместить все в полном объеме, ведь она воспитывает пятерых детей.

Учитывая смягчающие обстоятельства, по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) ее приговорили к трем годам лишения свободы условно, также назначили трехлетний испытательный срок с возмещением полного объема ущерба.

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